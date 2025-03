Jak wychować… wychowanków, którzy zasilą w przyszłości pierwszy zespół Zastalu? To jedno z pytań, które padło podczas programu „Hej Index Kosz”. Naszym gościem był Artur Cielma, od niedawna dyrektor sportowy Q8 Oils SKM-u Zastalu, będący też koordynatorem Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego.

Cielma ponadto trenuje w SSK Basket Sulechów oraz w drużynie Auroom 3×3 Zastal.

Zdaniem Cielmy narzędzia do tego są. Nasz gość podkreśla, że Zielona Góra ma jedną z najlepszych koszykarskich baz w Polsce.

Wspaniała hala MOSiR-u, wspaniałe trzy boiska. Jak przyjechał z Madrytu trener Samuel Acosta to miał oczy jak 5 zł i powiedział: “Artur u nas to tylko Real Madryt młodzieżowy ma takie warunki!” Blisko jest też szkoła, jest baza, w której można się poświęcić temu sportowi.

Cielma uważa, że warto byłoby w Zielonej Górze mieć jeszcze drużynę w I lidze. Byłaby łącznikiem między ekstraklasowym Zastalem, a ekipą w drugiej lidze.

Powinniśmy dążyć do I ligi i budować fajny system, żeby w II lidze grali coraz młodsi. I ligę można by połączyć z uczelnią, żeby studiować i grać. Z I ligi byłby mniejszy przeskok do pierwszej drużyny. To powinno być w symbiozie. W Zielonej Górze mamy warunki do tego.