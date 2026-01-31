ZIELONA GÓRA:

Bez tabletów i smartfonów – jak bawić się mądrze z dziećmi [WIDEO]

Mirella Grzyb2026-01-31
262 Mniej niż minutę

Zabawa bez ekranów wciąż uczy i rozwija – przekonuje Bartosz Kalembkiewicz, animator dziecięcy znany jako klaun Bodzio. W Radiu Index mówił o znaczeniu tradycyjnych form spędzania czasu przez dzieci i o tym, jak duży wpływ mają one na rozwój wyobraźni, emocji i relacji społecznych.

Kalembkiewicz podkreśla, że analogowa zabawa – klocki, gry zespołowe czy aktywność ruchowa – pozwala dzieciom uczyć się cierpliwości i daje satysfakcję z efektów własnej pracy, czego często brakuje w świecie cyfrowym.

Zabawa jest dla nas kluczowa. Uczy, rozwija fizycznie, społecznie i emocjonalnie. Zabawa klockami uruchamia wyobraźnię, kreatywność i daje satysfakcję z efektu własnej pracy. Dzisiaj wszystko jest uproszczone, spłaszczone do urządzeń cyfrowych.

Animator zwraca także uwagę na rolę dorosłych w towarzyszeniu dzieciom w zabawie i na konieczność uczenia najmłodszych funkcjonowania w grupie – również radzenia sobie z porażką.

Bawmy się z dziećmi, ruszajmy się z nimi, bo ruch rozwija mózg. Uczmy dzieci wspólnej zabawy, wygrywania i przegrywania. 

Jak podkreśla Bartosz Kalembkiewicz, wspólnie spędzony czas – bez ekranów i pośpiechu – pozostaje jedną z najważniejszych wartości w wychowaniu dzieci.

