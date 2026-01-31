Bez tabletów i smartfonów – jak bawić się mądrze z dziećmi [WIDEO]

Zabawa bez ekranów wciąż uczy i rozwija – przekonuje Bartosz Kalembkiewicz, animator dziecięcy znany jako klaun Bodzio. W Radiu Index mówił o znaczeniu tradycyjnych form spędzania czasu przez dzieci i o tym, jak duży wpływ mają one na rozwój wyobraźni, emocji i relacji społecznych.
Kalembkiewicz podkreśla, że analogowa zabawa – klocki, gry zespołowe czy aktywność ruchowa – pozwala dzieciom uczyć się cierpliwości i daje satysfakcję z efektów własnej pracy, czego często brakuje w świecie cyfrowym.
Animator zwraca także uwagę na rolę dorosłych w towarzyszeniu dzieciom w zabawie i na konieczność uczenia najmłodszych funkcjonowania w grupie – również radzenia sobie z porażką.
Jak podkreśla Bartosz Kalembkiewicz, wspólnie spędzony czas – bez ekranów i pośpiechu – pozostaje jedną z najważniejszych wartości w wychowaniu dzieci.