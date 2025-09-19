Bezcenny zysk wizerunkowy miasta po Winobraniu

W setkach tysięcy, a może nawet w milionach trzeba liczyć ilu gości odwiedziło Zieloną Górę podczas Winobrania. Miało to też wyraźny wpływ na miejskie finanse.

W tej kwestii na ostateczny bilans trzeba jeszcze poczekać, ale wizerunkowo to święto jest po prostu dla miasta bezcenne. Mówi wiceprezydent miasta Jarosław Flakowski.

Przeważnie przez winobranie przewija się około miliona gości. Wiemy, że wszystkie hotele były w 100% obciążone. Ten zysk handlowy rzeczywiście jest, okoliczne sklepy oczywiście. Całe miasto Zielona Góra, jeżeli otrzymuje takie zasilenie ludzkie, to na pewno na tym korzysta. Także też ten ekwiwalent marki miasta Zielona Góra, marki winobrania, rzeczywiście się upowszechnia, także to są ewidentnie plusy

Tegoroczne Dni Zielonej Góry cieszyły się wyraźnie większym zainteresowaniem niż w ubiegłym roku. Miasto opublikuje oficjalny raport wkrótce.