Bezpieczeństwo i profilaktyka na pierwszym miejscu! Piknik dla tych, którzy chcą dbać o swoje zdrowie

Większość z nas stawia zdrowie i życie na pierwszym miejscu. Dla tych, którzy wychodzą z takiej inicjatywy, odbył się piknik o nazwie “Na sygnale. Piknik bezpieczeństwa i profilaktyki”, który miał miejsce w sobotę na parkingu przy Parafii pw. św. Alberta Chmielowskiego w Zielonej Górze.

W jego trakcie mogliśmy poznać pracę ratowników medycznych, a także dowiedzieć się, co robić w przypadku zagrożenia życia. Nie zabrakło konkursów dla najmłodszych oraz wielu innych atrakcji, które zapewniły osoby z pozostałych stanowiska. Pojawiła się również policja i osoby reprezentujące NFZ.

O komentarz poprosiliśmy Joannę Branicką, pełniąca funkcję rzecznika prasowego LOW NFZ.

Dzisiaj na naszym pikniku jest z nami wiele partnerów. Jest Sanepid, jest Urząd Marszałkowski, jest policja, straż pożarna i oczywiście ratownicy medyczne, bo to głównie właśnie ratownictwu i ratownikom medycznym ten piknik jest poświęcony I naszym największym zadaniem podczas tego pikniku jest uświadomienie tego, jak ważna jest wiedza na temat pierwszej pomocy i ratowania życia.

Swoimi wrażenia podzielili się z nami uczestnicy pikniku.

Przełom września i października to czas, w którym obchodzimy Dzień Ratownika Medycznego, Światowy Dzień Pierwszej Pomocy i Dzień Ratownictwa Medycznego.