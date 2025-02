W 2025 roku Fundacja Bestaro odpowiada za wydawanie darmowych kart umożliwiających sterylizację kotów żyjących na wolności w naszym mieście. Opiekunowie tych zwierząt mogą zgłaszać je na zabieg.

– Po otrzymaniu karty i ustaleniu terminu, osoby opiekujące się kotami muszą je odłowić i dostarczyć do naszej placówki – wyjaśnia Sebastian Skoracki, prezes Fundacji Bestaro.

Krok po kroku wygląda to tak. Opiekun zwierzaka kontaktuje się z nami, po czym umawiamy się z takim właścicielem i on otrzymuje od nas wypełnioną kartę sterylizacji. Tam są wpisywane dane dotyczące opiekuna i kota. Później właściciel umawia się na termin zabiegu z naszym technikiem – na to jest 30 dni od daty wystawienia karty. Po czym przywozi kota na zabieg, który odbywa się w naszym gabinecie weterynaryjnym.