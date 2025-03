Dobiegają końca prace przy budowie bloków KTBS przy ul. Anny Jagiellonki. Do użytku zostanie oddanych w sumie 112 mieszkań.

Zielonogórzanie wprowadzą się niebawem do 52 kawalerek i 60 mieszkań dwupokojowych. Prace mają zakończyć się z końcem marca. O szczegółach mówi Rafał Adamczak, prezes Komunalnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Zielonej Górze.

Przydział mieszkań już nastąpił. W planie są kolejne inwestycje.

Weryfikujemy lokalizację, przystępujemy do prac koncepcyjnych. Będzie to ulica Szlachecka, tam są do dyspozycji dwie duże działki, na których można wybudować 4-5 bloków. Podzielimy to pewnie na dwa etapy.