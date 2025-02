Zielonogórski Szpital nie siedzi z założonymi rękoma i nie czeka tylko na ogłoszenie tego postępowania, ale już uzupełnia ten wniosek m.in. o tego słynnego PET-a, który był blokowany przez poprzedników, bo się okazało, że na terenie województwa lubuskiego tylko jeden taki PET może funkcjonować w Gorzowie Wielkopolskim. Czyli to dobrze, że właściwie ten konkurs został unieważniony, jak na ironię można powiedzieć. No to właśnie z tej strony patrząc, prawdopodobnie dobrze. Przesuwamy się nieco w czasie i to jest ta wartość, o którą wszyscy walczymy, bo…tutaj liczy się czas, tych chorób jest naprawdę dużo