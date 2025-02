Głośno o budowlance w ostatnich miesiącach. Była nagroda najlepszego technikum budowlanego w kraju, a wcześniej spektakularna metamorfoza i remont placówki. To nie tylko termomodernizacja. Celem nadrzędnym było utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności. Jaki kierunek obrała dyrekcja?

W budynku szkoły budowlanej przy ul. Botanicznej zostało przygotowanych pięć sal wykładowych oraz zaplecze administracyjno-socjalne, które zostały dobudowane do istniejącej hali warsztatów szkolnych. Zakupiono niezbędne wyposażenie, sprzęt, meble oraz pomoce dydaktyczne. Wszystko po to by prowadzić kursy doskonalące. Czytamy na stronie internetowej BCU nr 2 w Zielonej Górze. – Młodzież będzie mogła nabyć nowe umiejętności i to zupełnie za darmo – mówi Małgorzata Ragiel dyrektorka “Budowlanki”.

Szukaliśmy takiego sposobu na to, żeby jak najwięcej mogła młodzież skorzystać i dorośli, żeby to było produktywne. Myślę, że taki pomysł właśnie na opadowe, na akweny wodne, na regulację rzek, na badanie dronami biegów rzek i tak dalej, myślę, że to naprawdę nasza młodzież skorzysta

I taki właśnie będzie profil BCU nr 2 – Budownictwo wodne i melioracje wodne. To branża, która ma zabezpieczyć gospodarkę wodami w regionie. Na naszej antenie sporo już mówiło się o zagospodarowaniu wód opadowych w Zielonej Górze. I prawdopodobnie w łączeniu obu tych tematów to sytuacja win-win dla szkoły jak również dla miasta.