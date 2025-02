Co z Lubuskim Centrum Onkologii? Przypomnijmy, konkurs na łączną kwotę 4 mld zł, z którego Zielona Góra miała doczekać się lecznicy został unieważniony. Nieprawidłowości bada CBA.

– Platformie Obywatelskiej nie można wierzyć kwestii pieniędzy – mówi Grzegorz Maćkowiak radny miejski klubu PiS.

Minister Leszczyna dostała nagrodę za bycie wpływową osobą w ochronie zdrowia, ale od razu po tym pojawiła się informacja, że może brakować nawet ćwierć biliona złotych na ochronę zdrowia w ciągu trzech lat. Co oznacza, że już nie ma pieniędzy. Ja uważam, że nawet jeśli rozpiszą ten nowy konkurs, to nie wiadomo, kiedy rozstrzygną, a także nie wiadomo, na jaką kwotę. Był tu ostatnio wicemarszałek Potęga i nawet on asekuracyjnie o tym mówił, bo pewnie on sam też nie wie czy Zielona Góra taką kwotę otrzyma, a mówimy o 250 mln zł.