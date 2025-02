– Tam nie ma mokradeł – tak mówi o terenie, na którym ma powstać zabudowa domków w Barcikowicach prezydent Marcin Pabierowski.

Temat budowy domków tej części miasta powraca regularnie. Dziś radni na ten temat rozmawiają na komisji rozwoju miasta. Prezydent mówi, że trwa poszukiwanie kompromisu pomiędzy właścicielem gruntu, a społecznikami.

Pabierowski podkreśla, że zabudowa ma dotyczyć nie 300, a 60 domków.

Inwestor aby przekonać do siebie mieszkańców, zobowiązaliśmy go, aby podjął działania w zakresie udrożnienia rowów odwadniających, jeśli chodzi o potok Jeleniówka. Z analiz wynika, że ta woda zostanie odprowadzona. W tej części, gdzie ta inwestycja została zawężona poziom wód jest na 1 m 40 cm. To jest naturalny poziom wód gruntowych.