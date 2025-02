Jak się czuje w Zielonej Górze? Jakie ma cele na ten sezon? Czy odczuwa stres przed jazdą w barwach Falubazu? O tym wszystkim rozmawialiśmy z nowym żużlowcem Stelmetu Falubazu Zielona Góra – Damianem Ratajczakiem.

Przypomnijmy, że zawodnik trafił do Zielonej Góry z Leszna, i wiązane są z jego występami duże nadzieje. Sam żużlowiec pytany był przez nas o akcję marketingową “60 godzin z Falubazem”. Jak podchodzi do tego typu inicjatyw?

Myślę, że przez te kilka lat, podczas których jeżdżę, przyzwyczaiłem się do wywiadów, zdjęć z kibicami. Kamera nie powodowała u mnie dużego stresu. Jadąc do Zielonej Góry była we mnie duża ciekawość, bo to w końcu nowy klub. Ciekawiło mnie, kogo poznam i jak to będzie wyglądało.