Runda wiosenna zbliża się wielkimi krokami. W przypadku klubu z Ochli do pierwszych spotkań o punkty został niecały miesiąc. Dlatego już teraz zawodnicy Zorzy mają okazję zmierzyć się z zespołami, które na co dzień występują w innych ligach niż zielonogórska klasa okręgowa.

W miniony weekend ekipa prowadzona przez trenera Michała Grzelczyka zagrała aż dwukrotnie. W sobotę podejmowała TKKF Chynowiankę Zielona Góra. Mecz zakończył się zwycięstwem Chynowianki 5:4. Dzień później rywalem był TS Masterchem Przylep. Choć, jako pierwsza prowadzenie objęła Zorza, to z wygranej 5:3 cieszył się A-klasowiec.

Dwie bramki w zespole z Ochli strzelił Wojciech Okińczyc, a jedno trafienie dołożył Aleksander Kobusiński. Z kolei na listę strzelców w TS-ie dwukrotnie wpisał się Maciej Enkot, a po jednym golu strzelili: Paweł Dzikowicz, Konrad Sitko i Marcel Masalski. Oba mecze zostały rozegrane na boisku MOSiR.

Traktowaliśmy ten weekend jako formę treningu. Nie mamy zbyt częstej okazji do tego, żeby przebywać na obiekcie można powiedzieć pełnowymiarowym. Ten okres zimowy, troszeczkę się tak daliśmy, gdzieś tutaj “wymiksować” z układów tych porozumienia, jak ja to nazywam głośno. Stąd dzisiaj ten weekend tak traktowaliśmy, jako kolejną jednostkę treningową. Fajnie, że można było to rozegrać z dobrymi przeciwnikami, jak na ten okres przygotowawczy, czyli wczoraj z Chynowem, dzisiaj z Przylepem. Bez kontuzji, jest kilka jeszcze rzeczy, które na pewno będziemy poprawiali w kolejnych tygodniach. Natomiast, tak jak mówię, na duży plus, że udało się odbyć jednostkę treningową.