Trwają Wiosenne Targi Książki Zielonogórskiej w Zajeździe Kultury. To szansa, by spotkać lokalnych autorów i wzbogacić swoją biblioteczkę o nowe tytuły. Targi potrwają do godziny 20:00.

– Można porozmawiać z autorem, kupić książkę, dostać autograf. Mamy bardzo, bardzo wielu autorów – ponad czterdziestu! Wśród nich są m.in. Marta Maciejewska, Grzegorz Biszczanik, Bartłomiej Gruszka, Beata Bojanowska… długo by wymieniać – mówi Adam Bęczkowski, współorganizator wydarzenia.

Miłośnicy literatury mogą odwiedzić targi przy ul. Jedności 78. Więcej o wydarzeniu w naszym materiale wideo.