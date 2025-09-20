Europejski Tydzień Mobilności z finałem w zielonogórskiej zajezdni MZK

Za nami Dzień Otwarty w Zajezdni MZK. W sobotę przy ul. Chemicznej powody do satysfakcji mieli wszyscy miłośnicy autobusów. To wszystko przy okazji Europejskiego Tygodnia Mobilności 2025, który trwa w dniach 16-22 września.

Wydarzenie przyciągnęło sporo osób, w tym wiele rodzin z dziećmi, co nie może dziwić, biorąc pod uwagę atrakcje czekające na uczestników. Ci, którzy postanowili spędzić sobotę wśród autobusów, mogli również liczyć na udział w losowaniu nagród, wizytę w autobusie w trakcie jego mycia oraz przejazd Ikarusem.

O przebiegu wydarzenia rozmawialiśmy z Anną Chaberską, specjalistką do spraw marketingu.

Z okazji Europejskiego Tygodnia Mobilności cyklicznie, jak co roku, będzie odbywał się Dzień Otwarty w zajezdni MZK. Zazwyczaj jest bardzo dużo ludzi zainteresowanych naszą imprezą. Jak zawsze są miłośnicy komunikacji miejskiej, jak co roku zawsze są z nami, więc mamy nadzieję, że i w tym roku dopisze frekwencja. Będziemy wozić ludzi tutaj Ikarusem, zabytkowym autobusem, jak również pozostałymi autobusami, przyjazd przez myjnię, pokazy straży pożarnej, pokazy policyjnych pojazdów i szereg atrakcji dla dzieci i całych rodzin.

Głos oddaliśmy także uczestnikom.

Już 22 września przypada “Dzień bez samochodu”. Z tej okazji każdy, kto okaże ważny dowód rejestracyjny samochodu oraz prawo jazdy będzie mógł pojechać autobusem MZK za darmo. Taki przywilej będzie miała również osoba towarzysząca kierowcy, który okazał wspomniane dokumenty.