AUDYCJE 96 FM:ZIELONA GÓRA:

“Granie na ekranie”: Stubbs the Zombie [AUDIO]

Maciej Noskowicz2025-05-10
271 Mniej niż minutę

Świat gier komputerowych jest nam bardzo bliski. A dokładnie Arturowi Belingowi, który w audycji “Granie na ekranie” na tapet bierze kolejną produkcję.

Tym razem jest to gra “Stubbs the Zombie”.  Zapraszamy do świata gier:

Dodajmy, że “Granie na ekranie: w każdy piątek o godzinie 12.15.

Tagi
Maciej Noskowicz2025-05-10
271 Mniej niż minutę
Zobacz więcej
Back to top button
0:00
0:00