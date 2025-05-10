“Granie na ekranie”: Stubbs the Zombie [AUDIO]

Świat gier komputerowych jest nam bardzo bliski. A dokładnie Arturowi Belingowi, który w audycji “Granie na ekranie” na tapet bierze kolejną produkcję.

Tym razem jest to gra “Stubbs the Zombie”. Zapraszamy do świata gier:

Dodajmy, że “Granie na ekranie: w każdy piątek o godzinie 12.15.