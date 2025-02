Trwają przygotowania do niedzielnego meczu Orlenu Zastalu Zielona Góra z Górnikiem Zamkiem Książ Wałbrzych. Goście przyjadą do hali CRS podbudowani zdobyciem Pucharu Polski ze sporą liczbą swoich kibiców.

W magazynie „Hej Index Kosz” łączyliśmy się Andrzejem Adamkiem. Trener Górnika, który pięć lat spędził w Zielonej Górze nie ukrywa, że rewelacyjna postawa beniaminka sprawia, że o koszykówce w Wałbrzychu mówi się bardzo dużo.

Wszyscy tutaj w organizacji traktujemy porównywalnie do dwóch mistrzostw Polski w latach 80′. Cieszymy się, smakujemy, ale też twardo stąpamy po ziemi, bo wiemy, że jesteśmy tak dobrzy, jak ostatni mecz. Faworytami nie czujemy się przed żadnym spotkaniem. Gramy z nową drużyną zielonogórską. Ciężko się przygotować na taki mecz. Zastal jest bardzo atletyczny i na pewno przed swoimi kibicami powalczy o wygraną.

Orlen Zastal faktycznie będzie sporą zagadką dla rywali. Do drużyny dołączyło trzech nowych zawodników, a licząc jeszcze Veljko Brikicia i Ty Nicholsa w niedzielę w hali CRS po raz pierwszy przed zielonogórską publicznością zagra w sumie pięciu koszykarzy. Jaki jest status Evaldasa Šaulysa i Wesleya Harrisa? O to pytaliśmy Sławomira Kotylaka, przewodniczącego rady nadzorczej Grono SSA.

Jeśli chodzi o Harrisa to myślę, że współpraca właśnie dobiegła końca, a jeżeli chodzi o Šaulysa, to myślę, że się to wydarzy w najbliższym czasie.