Z początkiem marca zmienią się stawki opłat za egzamin na prawo jazdy w Zielonej Górze.

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego informuje, że za egzamin teoretyczny we wszystkich kategoriach kandydaci na kierowców będą musieli zapłacić 56 zł, zaś koszt praktycznego egzaminu m.in. na auta osobowe to wydatek rzędu 229 zł (kategorie: AM, A1, A2, A, B1, B, B96, C1, D1, T). Jeszcze droższy będzie egzamin na ciężarówki, to koszt 288 zł (kategorie: B+E, C1+E, C, C+E, D1+E, D, D+E).

Osoby, które ustaliły termin egzaminu przypadający po 1 marca zobowiązane są do wniesienia opłaty uzupełniającej.

Stawki przyjęli radni podczas sesji sejmiku województwa lubuskiego w ubiegłym tygodniu.