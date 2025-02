Widownia na trzy tysiące widzów, podgrzewana murawa z opcją organizowania nie tylko zawodów lekkoatletycznych, ale także meczów piłkarskich – tak ma wyglądać po nowemu stadion przy ul. Sulechowskiej.

Modernizacja obiektu dedykowanemu królowej sportu to flagowa inwestycja sportowa władz miasta. Wczoraj w resorcie sportu był wiceprezydent miasta Paweł Tonder. Z jakimi informacjami wrócił z Warszawy?

Dokumentacja jest przygotowana do złożenia wniosku. Jest gotowa bardzo szczegółowa koncepcja. Stadion po rozbudowie ma pomieścić ok. 3 tys. widzów. Zajmujemy się również murawą, ona ma być podgrzewana. Są to elementy, które pozwolą piłkarzom na korzystanie z obiektu. Trybuny mają być na takim poziomie nachylenia, które umożliwią oglądanie zawodów lekkoatletycznych czy meczów piłkarskich.