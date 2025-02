Centrum Nauki Keplera udowadnia, że nie ma rzeczy niemożliwych i zaprasza na spotkanie z dinozaurem. Kiedy? Dokładnie 15 i 16 lutego. Przez najbliższy weekend goście tego wydarzenia będą mogli spędzić te dni korzystając z wielu przygotowanych atrakcji.

Każdego dnia zwiedzanie odbędzie się w czterech turach: 10:00-11:30, 12:00-13:30, 14:00-15:30 oraz 16:00-17:30. Pod słowem “atrakcje” kryją się: maskotka – dinozaur, wystawa gatunków żywych węży i jaszczurek, malowanie twarzy, teatrzyk, quiz, a także możliwość poszerzenia wiedzy o paleontologii i wiele innych.

Jak co roku w lutym obchodzimy u nas już tradycyjnie Dzień Dinozaura. Dlaczego w lutym? Dlatego, że 26 lutego obchodzimy na całym świecie taki Światowy Dzień Dinozaura i ten najbliższy weekend, a więc teraz 15 i 16 lutego mamy bardzo dużo atrakcji, które przygotowaliśmy właśnie z tej okazji. Gości zapraszamy w ramach czterech tur, więc w każdym dniu będą cztery tury takiego zwiedzania połączonego z licznymi atrakcjami. Przygotowaliśmy ciekawe stanowiska np. będziemy mieć specjalne stanowisko do tworzenia kolarzy z dinozaurami. Będziemy mieć stanowisko taki “Dino-teatrzyk”, będziemy animować np. pacynki lub inne też figurki dinozaurów, wspólnie nasi goście z animatorkami będą właśnie będą właśnie tworzyć taki teatrzyk. Będziemy mieć “Koło fortuny” z nagrodami, będziemy mieć specjalną ścianę, taką powiedzmy coś na kształt fotobudki, gdzie będzie można zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie. Będzie też takie specjalne monidło, gdzie można będzie się można poczuć w środku parku jurajskiego, a więc też takie specjalne pamiątkowe zdjęcie będzie można zrobić

Kierownik Centrum Nauki Keplera opowiada również o innych atrakcjach, a także tej, która jej zdaniem jest najciekawsza.

Teraz największa atrakcja chyba. To animatroniczny dinozaur, który będzie spacerował po naszym centrum, także tutaj będzie można takiego właśnie tyranozaura pogłaskać i zapoznać się z nim. Będziemy mieć duże figury dinozaurów, będziemy mieć też skamieniałości, które będzie można wykopywać i tam ewentualnie sobie może jakoś specjalnie pomalować i mieć taką pamiątkę z tego dnia, także myślę, że tutaj naprawdę tych atrakcji będzie wiele. Będą specjalne dinozaury z klocków LEGO, czyli tutaj zaprzyjaźniona firma TurboKIDS organizuje dla nas właśnie też taki kącik dinozaurów z LEGO. Też myślę, że warto tutaj przypomnieć, że wszyscy uczestnicy, głównie to jest adresowane do tych najmłodszych. Wszyscy uczestnicy przebrani za dinozaury, czy z jakimiś elementami strojów właśnie takimi dinozaurowymi otrzymają pamiątkowy dyplom i taki upominek od nas