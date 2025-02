Wczoraj (6 lutego) miasto podpisało umowę na remont ul. Jagodowej. Wiemy jednak, że to dopiero początek inwestycji w mieście. Powstał specjalny harmonogram, w którym ujęto wewnętrzne drogi osiedlowe i dojazdowe, na które przeznaczono łącznie 30 mln zł w tegorocznym budżecie miasta.

Które drogi będą remontowane jako następne? O tym Marcin Pabierowski, prezydent miasta.

Przede wszystkim planujemy to bardzo racjonalnie i odpowiedzialnie. Mamy podzielone harmonogramy, jeśli chodzi o przygotowanie dokumentacji i realizację robót. Każda ulica, która była zgłoszona w budżecie miasta na 2025 rok jest wpisana w ten pakiet inwestycyjny. W kolejnym pakiecie, który już widnieje na stronie Urzędu Miasta, znalazły się ulice: Mahoniowa, Pistacjowa, Rymarska, Składowa i Węglowa. Następnie będzie Drzonków-Strumykowa, Pinokia, Przylep-Źródlana i droga do Domu Seniora.

Tych pakietów dróg jest dość sporo. Dopytujemy więc, czy miasto nie obawia się niewystarczającej liczby wykonawców, aby wyrobić się ze wszystkim na czas.

Podzieliliśmy to realizacyjnie oraz terminowo, te pakiety dróg. Do maja chcemy wszystkie drogi wypuścić do przetargu, aby szukać wykonawców. Wykonawcy przychodzą. Ta świebodzińska firma, która wczoraj wygrała przetarg, wróciła do Zielonej Góry – także jest tu duży optymizm.