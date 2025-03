„Wyludnianie i starzenie się społeczeństwa – jak reagować na zmiany?” – pod takim hasłem w Urzędzie Statystycznym odbyło się seminarium, które jest jednym z elementów programu obchodów Tygodnia Statystycznego.

Problemy demograficzne były głównym tematem panelu dyskusyjnego. – Nasz region nie jest wyjątkiem – mówiła nam Iwona Goździcka – kierownik Lubuskiego Ośrodka Badan Regionalnych w Urzędzie Statystycznym.

Zmniejsza się populacja osób młodych. Dzieci rodzi się coraz mniej. Zmniejsza się także populacja osób w wieku produkcyjnym. To wszystko powoduje wyzwania, których trzeba mieć świadomość.

Nasza rozmówczyni dodała, że problem związany ze spadkiem liczby urodzeń w województwie lubuskim pojawił się kilkanaście lat temu. – Nie możemy udawać, że tego nie ma – dodała Goździcka.

Mamy rzeczywiste dane, które potwierdzają to, ze już się to dzieje. Ja mówię o wskaźnikach, które zdecydowanie pogorszyły się w ciągu ostatnich 12-13 lat. Jest mnóstwo takich przykladow. Jeszcze niedawno pamiętamy liczbę urodzeń w naszym regionie na poziomie 10 tysięcy, dzisiaj około sześciu tysięcy. To są dane niezaprzeczalne.