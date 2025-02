Kamari, formalnie jest jeszcze naszym zawodnikiem ?

Nie, więcej nie.

Już nie?

Nie. My zrobiliśmy terminację kontraktu, dogadaliśmy się z agentem i Kamarim i on się teraz leczy Będę jeszcze w Zielonej Górze, nie wiem do końca jak długo, ale na końcu to doktorzy muszę zdecydować, a potem te wszystkie reszta terapii i leczenia będzie sam organizował w Stanach Zjednoczonych. Kamari chciał od pierwszego dnia, tam się leczyć, tam ma lepsze warunki