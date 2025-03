W Dzień Kobiet na zielonogórskim deptaku, pod pomnikiem Bachusa, działaczki Koalicji Obywatelskiej zainaugurowały akcję „Kobiety na wybory”. Jej celem jest zachęcenie mieszkanek do udziału w nadchodzących wyborach prezydenckich i poparcie kandydata KO, Rafała Trzaskowskiego.

– Udział kobiet w wyborach jest niezwykle istotny – podkreśla posłanka Elżbieta Polak.

W ramach akcji planowane są spotkania z mieszkankami w różnych powiatach, a także kampania informacyjna w mediach społecznościowych. Według posłanki Katarzyny Osos, Rafał Trzaskowski jest najlepszym wyborem dla kobiet.

On zawsze współpracował z kobietami i je wspierał. Dla niego kobiety to równoprawny partner, a nie dodatek do mężczyzny. On zawsze stawiał czoło wyzwaniom, przed którymi wciąż stoją Polki. Wiemy, że jako prezydent będzie razem z nami realizował nasze cele. Rafał Trzaskowski to polityk kompletny. Przywróci urzędowi prezydenta należny mu szacunek, no i zapewnia współpracę z rządem.