W moim przekonaniu najpierw trzeba zapytać człowieka o potrzeby komunikacyjne. Czyli pytamy kogoś, kto cierpi, co potrzebowałby od nas, a dopiero wtedy ewentualnie decydujemy, co my dalej damy, czy możemy dać, czy też nie. Ponieważ ludzie mają różne zapotrzebowanie. Spotykamy się z takimi osobami, które bardzo chcą wiedzieć dokładnie, co się z nimi dzieje, ale są ludzie, którzy absolutnie tego nie chcą wiedzieć, a przynajmniej jeszcze na tym etapie nie są gotowi