Kosmiczna przygoda z nauką. Lubuski Festiwal Wiedzy za nami

Nowoczesne technologie, społeczne wyzwania i pasja do nauki – wszystko to spotkało się w jednym miejscu. W Parku Technologii Kosmicznych odbyła się Międzygalaktyczna Giełda Wiedzy – Lubuski Festiwal Nauki. Wydarzenie miało na celu popularyzację nauki w przystępny sposób – zarówno dla dzieci, młodzieży, jak i dorosłych.

Na uczestników czekały wystąpienia młodych badaczy, panele eksperckie oraz interaktywne stanowiska, które pozwalały na bezpośredni kontakt z nauką. Mówi Sonia Owczarek, organizatorka wydarzenia.

Nauka powinna być przyjemna i dla wszystkich. Często wydaje się, że jest ona skomplikowana i nudna. Skupiliśmy się na wykładach i wersji popularnonaukowej, gdzie mamy ciekawą koncepcję i wszystko w wersji “dla ludzi”.

Swoje stoisko przygotowało między innymi koło naukowe BuzzVerse, zajmujące się informatyką i elektroniką. Mówi Olaf Bykowski, przewodniczący koła.

Teraz się skupiamy na technologii radiowej, która nazywa się Lora. Właśnie produkujemy tutaj nasze płytki. Jedna taka płytka jest do nadajnika, a druga do odbiornika. To jest para urządzeń, która w trudnodostępnych miejscach ma za zadanie zbierać dane, jak wilgotność czy ciśnienie. Zbieramy te dane, są one właśnie po Lorze przesyłane i później z tych danych możemy robić alerty.

Z kolei koło naukowe BiomedUZ zdecydowało się zaprezentować uczestnikom wydarzenia swój projekt „Pomocna Łapa”, o którym opowiada Wiktoria Burczyńska.

Zaprezentowałyśmy różne prototypy protez dla psów oraz skarpety, które do tych protez się używa. Chcemy opowiedzieć jak wygląda proces tworzenia takiej protezy, drukujemy też na drukarce 3D części do protez. Chcemy szerzyć tą wiedzę.

Uczestnicy festiwalu mogli nie tylko poznać naukowe projekty, ale również porozmawiać z ekspertami i naukowcami. Wartość takich spotkań z nauką podkreślała dr hab. Izabela Gawłowicz, prof. UZ z Instytutu Nauk Prawnych UZ.

Dziś jest człowieka trudno czymś zainteresować. Jest bardzo duża ilość informacji, której trwałość jest niewielka. Uniwersytet ma być miejscem nie tylko od prowadzenia badań, ale też miejscem opiniotwórczym, gdzie kształtują się wartości, współpraca. Chcemy zobaczyć, jak region odbiera nasze działania.

Organizatorzy zapowiadają, że Międzygalaktyczna Giełda Wiedzy będzie miała kolejne edycje.