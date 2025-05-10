Kosmiczna przygoda z nauką. Lubuski Festiwal Wiedzy za nami

Nowoczesne technologie, społeczne wyzwania i pasja do nauki – wszystko to spotkało się w jednym miejscu. W Parku Technologii Kosmicznych odbyła się Międzygalaktyczna Giełda Wiedzy – Lubuski Festiwal Nauki. Wydarzenie miało na celu popularyzację nauki w przystępny sposób – zarówno dla dzieci, młodzieży, jak i dorosłych.
Na uczestników czekały wystąpienia młodych badaczy, panele eksperckie oraz interaktywne stanowiska, które pozwalały na bezpośredni kontakt z nauką. Mówi Sonia Owczarek, organizatorka wydarzenia.
Swoje stoisko przygotowało między innymi koło naukowe BuzzVerse, zajmujące się informatyką i elektroniką. Mówi Olaf Bykowski, przewodniczący koła.
Z kolei koło naukowe BiomedUZ zdecydowało się zaprezentować uczestnikom wydarzenia swój projekt „Pomocna Łapa”, o którym opowiada Wiktoria Burczyńska.
Uczestnicy festiwalu mogli nie tylko poznać naukowe projekty, ale również porozmawiać z ekspertami i naukowcami. Wartość takich spotkań z nauką podkreślała dr hab. Izabela Gawłowicz, prof. UZ z Instytutu Nauk Prawnych UZ.
Organizatorzy zapowiadają, że Międzygalaktyczna Giełda Wiedzy będzie miała kolejne edycje.