Fundacja Bestaro utworzy kociarnię w wynajętym lokalu przy ul. Chrobrego. Będzie to miejsce dla kotów znajdujących się pod opieką fundacji, które dotychczas przebywały w domach tymczasowych.

– Teraz wszystkie koty będą w jednym miejscu, co ułatwi ich opiekę – informuje Sebastian Skoracki, prezes fundacji.

To są różne koty, z różnych środowisk. Do nas trafiają koty bezdomne, albo porzucone z uwagi na chorobę. My je leczymy i później staramy się dać im nowe domy. Dopóki one dochodzą do siebie, są w trakcie leczenia, o trafiają do naszych domów tymczasowych. Niestety mamy też koty, z różnymi ułomnościami, których nikt nie chce zaadoptować.