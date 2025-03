W III Liceum Ogólnokształcącym odbyła się konferencja „Edukacja dla bezpieczeństwa z udziałem Wojsk Obrony Terytorialnej”. W wydarzeniu uczestniczyli dyrektorzy szkół ponadpodstawowych z województwa lubuskiego.

– Chcieliśmy przybliżyć specyfikę Wojsk Obrony Terytorialnej – mówi mjr Magdalena Goliszek, szef współpracy cywilno-wojskowej 15. Lubuskiej Brygady Obrony Terytorialnej.

Chcemy zachęcić młodzież do wstąpienia do WOT, ale również chcemy pokazać, że jesteśmy otwarci na współpracę z dyrektorami. W każdej szkole mundurowej jest program edukacja dla bezpieczeństwa, my jesteśmy gotowi wspomóc w tej nauce.