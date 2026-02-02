ZIELONA GÓRA:

Lubuska straż pożarna inwestuje w sprzęt i szkolenia

Mirella Grzyb2026-02-02
259 Mniej niż minutę
fot. MG/Index TV

Lubuska straż pożarna inwestuje w sprzęt i szkolenia – w 2026 roku głównym kierunkiem działań będzie ochrona ludności i obrona cywilna.

Priorytetem są zakupy oraz budowa magazynów sprzętowych, które pozwolą strażakom skutecznie działać w sytuacjach kryzysowych. O szczegółach mówi mł. bryg. Arkadiusz Kaniak, rzecznik lubuskich strażaków.

W tym roku zielonogórska straż pożarna otrzyma średni samochód gaśniczy, do tego otrzyma również busy transportowe. Takich busów chcemy kupić aż pięć na całe województwo. Będziemy również budować magazyny, w których ten cały sprzęt będzie składowany – w Sulęcinie, Nowej Soli i w Krośnie Odrzańskim. Oczywiście te magazyny będą budowane na bazie komend powiatowych czy miejskich.

W planach jest też zakup specjalistycznych kontenerów szkoleniowych, które pozwolą strażakom w realistycznych warunkach przygotowywać się na takie scenariusze, jak wypadki komunikacyjne, pożar wewnętrzny czy pożar instalacji fotowoltaicznej.

Tagi
Mirella Grzyb2026-02-02
259 Mniej niż minutę
Zobacz więcej

REDAKCJA POLECA

Lubuskie: 94 interwencje straży pożarnej w trzy dni. Są ofiary śmiertelne [WIDEO]

2026-02-02

Zielona Góra zabezpiecza się na wypadek kryzysu

2025-11-28

Miliony dla lubuskiej Straży Pożarnej. Zakupy do końca roku [WIDEO]

2025-11-28

Małe urządzenie może uratować życie. Czujki czadu na wagę złota w sezonie grzewczym [WIDEO]

2025-10-10
Back to top button
0:00
0:00
Close

Pomóż nam tworzyć dalej!

Nasze treści są dla Ciebie dostępne za darmo dzięki wsparciu reklamodawców. Korzystasz z adblocka, co uniemożliwia nam wyświetlenie materiału. Dodaj naszą witrynę do białej listy (whitelist), aby odblokować dostęp.