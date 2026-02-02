Lubuska straż pożarna inwestuje w sprzęt i szkolenia – w 2026 roku głównym kierunkiem działań będzie ochrona ludności i obrona cywilna.

Priorytetem są zakupy oraz budowa magazynów sprzętowych, które pozwolą strażakom skutecznie działać w sytuacjach kryzysowych. O szczegółach mówi mł. bryg. Arkadiusz Kaniak, rzecznik lubuskich strażaków.

W tym roku zielonogórska straż pożarna otrzyma średni samochód gaśniczy, do tego otrzyma również busy transportowe. Takich busów chcemy kupić aż pięć na całe województwo. Będziemy również budować magazyny, w których ten cały sprzęt będzie składowany – w Sulęcinie, Nowej Soli i w Krośnie Odrzańskim. Oczywiście te magazyny będą budowane na bazie komend powiatowych czy miejskich.

W planach jest też zakup specjalistycznych kontenerów szkoleniowych, które pozwolą strażakom w realistycznych warunkach przygotowywać się na takie scenariusze, jak wypadki komunikacyjne, pożar wewnętrzny czy pożar instalacji fotowoltaicznej.