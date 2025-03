Miasto zmienia plan zagospodarowania przestrzennego. Tym razem nie chodzi jednak o budowę nowych osiedli, a o panele fotowoltaiczne. Tak bowiem stanowią przepisy.

Radni podczas minionej sesji zagłosowali za zmianą tych planów na Chynowie, Jędrzychowie, w Łężycy czy ulicy Foluszowej. Właśnie w tych miejscach mają powstać farmy fotowoltaiczne, które zasilać będą ładowarki autobusowe. Mówi Małgorzata Maśko-Horyza dyrektorka Departamentu Rozwoju w Urzędzie Miasta.

Przymierzamy się jako miasto i MZK by złożyć wniosek o dofinansowanie farm fotowoltaicznych. Aby to mogło zostać wykonane, potrzeba jest zmiana zapisów w miejscowych planach, które będą to dopuszczały.