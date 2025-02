Choć tak naprawdę nie wiadomo, które to urodziny, to na świętowaniu zjawiły się tłumy. Najmłodszych zielonogórzan i kibiców. Motomysz, czyli maskotka Falubazu świętowała dziś, tj. we wtorek, 11 lutego w hali CRS.

Choć MotoMysz to już pod względem metryki pełnoletnia i dojrzała postać, humor i siły jej nie odpuszczają.

Mam tyle lat, co Falubaz, więc całkiem sporo. Trzeba mieć sporo energii, żeby te wszystkie dzieci były zadowolony. Życzę sobie zdrowia i dużo energii, żeby nadal dostarczać najmłodszym kibicom wiele radości.

Na urodzinach pojawiły się dzieci z zielonogórskich przedszkoli. Z życzeniami i prezentami.

Nie mogło zabraknąć też żużlowców. Byłych i obecnych. Andrzej Huszcza i Grzegorz Walasek wizerunek „Myszy” dumnie eksponowali na piersi.

Od samego “Mysz” kojarzyła mi się z zielonogórskim żużlem. Jak zacząłem to zawsze miałem plastron z myszką i nadal ją dumnie noszę.

Ja zaczynałem co prawda od litery “M”, jak Morawski na plastronie, ale później już była ze mną zawsze na plastronie.

Materiał wideo z urodzin MotoMyszy w hali CRS znajdziecie na portalu wZielonej.pl.