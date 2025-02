Każdy, który ciężko pracuje w ciszy, jest to pozytywistyczna praca. Nie są to romantyczne uniesienia, które są od razu widoczne, bo rewolucyjne, ale kiedy pozytywistyczna praca jest i się ją nagłaśnia, przynosi efekty, no to jest taki impuls, że się opłacało, że… Jest dobrze, że warto pracować, warto poświęcić swój czas i swoją pasję, bo przynosi wymierne wyniki