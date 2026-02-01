Miasto aplikuje o pieniądze na wrotkarnię

Miasto pracuje nad całorocznym obiektem sportowym, który połączy funkcję wrotkarni i lodowiska. Jak mówi Jarosław Flakowski, obiekt ma działać przez cały rok i uzupełniać istniejącą infrastrukturę H2Ochli.

Magistrat szuka obecnie źródeł finansowania, aplikując o środki zewnętrzne.

Aplikujemy dwukierunkowo, a właściwie trzykierunkowo, ponieważ ten projekt został podzielony na dwa etapy. Jeden to jest z naszych regionalnych środków z Funduszy Europejskich Województwa Lubuskiego, pozyskanie środków na sam gmach, wyposażenie i fotowoltaikę, ponieważ myślimy też tutaj rachunkiem ekonomicznym, tak żeby tą energię ze słońca jednak pozyskiwać, magazynować i częściowo pokrywać potrzeby energetyczne tego obiektu. Z drugiej strony poszukujemy też środków w Ministerstwie Sportu, ponieważ ten obiekt będzie miał też charakter sportowy dla młodzieży.

Miasto próbuje sięgnąć również po pieniądze europejskie. Jak przekazał na naszej antenie wiceprezydent, decyzje w sprawie dofinansowań powinniśmy poznać w przeciągu sześciu miesięcy.