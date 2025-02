Dwadzieścia obiektów za łączną sumę ponad 6 milionów 200 tysięcy złotych będzie zrewitalizowanych w naszym mieście w tym roku. Taką informację przedstawił magistrat podczas konferencji prasowej.

Będą to budynki umiejscowione głownie w centrum miasta, m. in. przy Alei Konstytucji, ulicach Kazimierza Wielkiego, Strzeleckiej, Drzewnej czy Fabrycznej. Małgorzata Krajewska, dyrektorka departamentu Inwestycji Miejskich w Urzędzie Miasta opowiada nam, co dokładnie może być zrealizowane w ramach programu rewitalizacji zabytków.

W ramach programu dotujemy obiekty, które wpisane są do rejestru zabytków, lub znajdują się w strefie ochrony konserwatorskiej. Dotujemy elewacje, dachy, balkony, klatki schodowe. Mieszkańcy składają wnioski na różne prace.

Takie zadania są realizowane przy współpracy z Izabelą Ciesielską – Miejską Konserwator Zabytków My pytamy, jak wygląda w szczegółach taka praca.

Mamy odsłoniętą oryginalną kolorystykę, jakiś detal, którego nie było widać. W pierwszej chwili go zabezpieczamy, albo uzupełniamy i odtwarzamy, żeby był czytelny,

– Ochrona zabytków wpisuje się w krajobraz miasta – dodał z kolei prezydent Zielonej Góry Marcin Pabierowski.

Przede wszystkim to są inwestycje w tkankę miejską, pokazanie zabytków to, o upiększa miasto. My musimy być jeszcze lepsi i jeszcze bardziej konkurencyjni.

Radni będą decydować o przyznaniu dotacji miejskiej, która ma wynosić 2,4 miliona złotych podczas najbliższej, wtorkowej sesji.