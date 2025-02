Feliks Kosydar zabrał swoich podopiecznych na obóz bokserski w Szklarskiej Porębie. Młodzi bokserzy ze Sparty Zielona Góra przez tydzień trenowali m. in z jednym z czołowych polskich bokserów. To część przygotowań do najważniejszej imprezy na początku 2025 roku.

Procamp w Szklarskiej Porębie zorganizował Fight Club Koszalin. Wzięli w nim również udział Spartanie oraz Klub Bokserski Taurus Goleniów – Filia Maszewo. Trener Feliks Kosydar na zgrupowanie zabrał Juliana Szewczyka (15 lat, 60kg, Ivana Yeremenko (14 lat, 55 kg) i Feliksa Jr Kosydara (12 lat, 37 kg).

Procamp zorganizowany przez Fight Club Koszalin, również tutaj jest klub bokserski Taurus Goleniów i gościem specjalnym był Michał Cieślak. Trójka moich podopiecznych ostro zdała suwa, żeby być w formie, żeby pokazać się z jak najlepszej strony, żeby się rozwijać. W środę mieliśmy pierwsze sparingi i w sobotę kończymy obóz też sparingami, też mam nadzieję, że tutaj moim podopiecznym dopisze forma

– Mocny obóz na otwarcie roku, ale nie mieliśmy długiej przerwy żeby na ten camp też nie pojechać bez formy – zaznacza Kosydar i dodaje, że jego podopieczni trenowali w doborowym gronie. W Szklarskiej Porębie spotkało się kilkudziesięciu medalistów Mistrzostw Polski, a zajęcia prowadził m. in. Michał Cieślak mistrz Europy w wadze junior ciężkiej (27W, 21KO – 2P – 1 NC).

Grudzień był miesiącem takim, gdzie nie było żadnych zawodów, nie było żadnych wyjazdów, także odpoczywaliśmy, ale od stycznia wszystko ruszyło pełną parą. Tutaj każdy weekend praktycznie albo gdzieś jedziemy na sparingi, albo na jakiś mały turniej. To nie jest tak, że siedzimy, odpoczywamy każdy weekend, staramy się jak najbardziej wykorzystać, żeby ten boks cały czas mocno rozwijać

Kadeci Sparty Zielona Góra przygotowują się do eliminacji Mistrzostw Polski, które odbędą się w Żarach 15. marca. Tydzień wcześniej będą przygotowywali się do turnieju podczas weekendowego zgrupowania.