Nowy przedmiot w szkołach. Uniwersytet Zielonogórski rusza z przygotowaniem kadry

Na Uniwersytecie Zielonogórskim zainaugurowano dziś nowy kierunek studiów podyplomowych – edukację zdrowotną. To cykl zajęć przygotowujących nauczycieli do prowadzenia nowego przedmiotu, który niebawem pojawi się w szkołach. Zielonogórska uczelnia jest jedną z jedenastu w kraju, która będzie kształcić dydaktyków.
Studia są bezpłatne – ich koszty pokrywa Ministerstwo Edukacji Narodowej. – Warto, aby ci, którzy nawet mają formalne uprawnienia do prowadzenia tego przedmiotu, mogli się dokształcić – mówiła na otwarciu Katarzyna Lubnauer, wiceministra edukacji.
Przedmiot „edukacja zdrowotna” wejdzie do szkół od przyszłego roku szkolnego. Będzie to przedmiot fakultatywny, poświęcony wieloaspektowemu podejściu do zdrowia. Mówi prof. dr hab. Zbigniew Izdebski, kierownik Katedry Humanizacji Medycyny i Seksuologii UZ.
Pierwsi absolwenci tego kierunku odbiorą dyplomy w czerwcu 2026 roku.