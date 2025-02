Zespół edukacyjny dla klas 1-8 oraz kompleks orlików powstaną na osiedlu Czarkowo. Miasto podpisało umowę z wykonawcą prac. Roboty zaczną się już niebawem.

Realizacją inwestycji zajmie się firma „Aranz-Bud” . Przedstawiciel firmy Eryk Dayeh opowiada nam, co dokładnie zostanie wykonane.

Zadaniem firmy jest stworzenie projektu. Koszt szacowany jest na 300 tysięcy złotych. Wykonawca ma na to 300 dni. Szkoła to jedno. Druga sprawa to orliki. Wiceprezydent Zielonej Góry Pawel Tonder jest zdania, ze w Zielonej Górze taki kompleks edukacyjno-sportowy spełni swoje zadanie.

Orliki mają pochłonąć kwotę 4 milionów złotych. Połowa pochodzi z ministerstwa Sportu i Turystyki, a druga część z projektu ZIT-owskiego.