Najważniejsi gracze deklarują pełne wsparcie dla budowy CZDiM przy Wyspiańskiego [WIDEO]

Nie ma odwrotu. Władze województwa Lubuskiego, Zielonej Góry i Uniwersytetu Zielonogórskiego podpisały dziś deklarację zobowiązującą je do pełnego poparcia budowy Centrum Zdrowia Dzieci i Młodzieży przy Wyspiańskiego.
Podpisy w rektoracie naszej uczelni złożyli marszałek Sebastian Ciemnoczołowski, prezydent Marcin Pabierowski i prof. Wojciech Strzyżewski. Rektor UZ nie ukrywał satysfakcji z wykonania kolejnego kroku w stronę realizacji tego projektu.
Podpisanie deklaracji zapewnia przyspieszenie dopełnienia formalności prawnych i administracyjnych, a co za tym idzie szybszą realizację projektu. Ten fakt cieszy dyrektora Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze Andrzeja Żywienia.
Przypomnijmy, że Centrum Zdrowia Dzieci i Młodzieży w Zaborze przeniesie się właśnie do Zielonej Góry na ul. Wyspiańskiego.