Najważniejsi gracze deklarują pełne wsparcie dla budowy CZDiM przy Wyspiańskiego [WIDEO]

Nie ma odwrotu. Władze województwa Lubuskiego, Zielonej Góry i Uniwersytetu Zielonogórskiego podpisały dziś deklarację zobowiązującą je do pełnego poparcia budowy Centrum Zdrowia Dzieci i Młodzieży przy Wyspiańskiego.

Podpisy w rektoracie naszej uczelni złożyli marszałek Sebastian Ciemnoczołowski, prezydent Marcin Pabierowski i prof. Wojciech Strzyżewski. Rektor UZ nie ukrywał satysfakcji z wykonania kolejnego kroku w stronę realizacji tego projektu.

Wypada się bardzo cieszyć, że inicjatywa budowy nowego szpitala psychiatrycznego powoli się realizuje, bo Uniwersytet przekazał działki, które miał w swojej dyspozycji pod budowę właśnie tego szpitala, licząc również, nie będę tu ukrywał, że w przypadku kiedy zostanie on zbudowany, będzie to swego rodzaju również centrum kształcenia dla przyszłych kart medycznych naszej uczelni

Podpisanie deklaracji zapewnia przyspieszenie dopełnienia formalności prawnych i administracyjnych, a co za tym idzie szybszą realizację projektu. Ten fakt cieszy dyrektora Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze Andrzeja Żywienia.

Wszyscy najważniejsi gracze, którzy mają coś do powiedzenia w sprawie tej budowy są za, nawet formalnie, bo ta deklaracja jest jakimś dokumentem formalnym. Nam zależy na tym, żeby ten szpital został przeniesiony jak najszybciej, a żeby to zrobić musimy mieć możliwość szybkiego załatwiania wszelkich pozwoleń, więc tutaj jest bardzo ważne w tej chwili działanie Urzędu Miasta. I to, że pan prezydent deklaruje taką chęć współpracy jest dla nas bardzo ważne

Przypomnijmy, że Centrum Zdrowia Dzieci i Młodzieży w Zaborze przeniesie się właśnie do Zielonej Góry na ul. Wyspiańskiego.