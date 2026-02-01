WAŻNEZIELONA GÓRA:

NFZ winien miliony zielonogórskiemu szpitalowi. Pacjenci czekają, lecznica bierze kredyty

Maciej Noskowicz2026-02-01
261 Szacowany czas czytania: 1 min.
foto: MK

Problem niedofinansowania i opóźnień w płatnościach ze strony Narodowego Funduszu Zdrowia to temat, który od lat powraca jak bumerang. Niestety, jak to zwykle,  najbardziej cierpią pacjenci. O trudnej sytuacji Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze oraz wielomilionowych zaległościach Funduszu opowiada prezes placówki, Marek Działoszyński.

Zaległości płatnicze NFZ wobec szpitala oznaczają w praktyce jedno: wydłużenie kolejek. Pacjenci na niektóre świadczenia muszą czekać tygodniami, ponieważ lecznica, nie otrzymując należnych środków na czas, boryka się z brakiem funduszy na bieżące zakupy leków czy opłacenie personelu.

Pewne zaległości ciągną się od dłuższego czasu. Dziś mamy ponad 33 miliony niezapłaconych nadwykonań, a co miesiąc szpital potrzebuje około 60 milionów, by zapłacić za pracę. Zatrudniamy ponad 2200 osób, więc są to potężne pieniądze.

Sytuacja jest na tyle poważna, że Szpital Uniwersytecki musi ratować swoją płynność finansową, zaciągając kredyty obrotowe. To generuje dodatkowe koszty i stawia pod znakiem zapytania stabilność funkcjonowania kluczowych oddziałów.

Na pewno pacjenci w stanach ostrych nie są odsyłani i są przyjmowani na bieżąco. Jednak pacjenci planowi z różnych powodów muszą czekać w kolejkach. To zjawisko naturalne, pytaniem pozostaje jedynie to, jak długa jest ta kolejka. W wielu obszarach moglibyśmy ją przyspieszyć, ale wiemy, że jeśli nie będzie odpowiedniego dofinansowania, to po prostu nie możemy tego zrobić.

Obecnie Szpital Uniwersytecki wykonuje rocznie świadczenia na poziomie 800 milionów złotych. Jak podkreśla jednak prezes Działoszyński, potencjał placówki oraz kadry medycznej jest znacznie większy i pozwala na realizację usług o wartości nawet miliarda złotych rocznie.

