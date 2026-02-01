NFZ winien miliony zielonogórskiemu szpitalowi. Pacjenci czekają, lecznica bierze kredyty

Problem niedofinansowania i opóźnień w płatnościach ze strony Narodowego Funduszu Zdrowia to temat, który od lat powraca jak bumerang. Niestety, jak to zwykle, najbardziej cierpią pacjenci. O trudnej sytuacji Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze oraz wielomilionowych zaległościach Funduszu opowiada prezes placówki, Marek Działoszyński.
Zaległości płatnicze NFZ wobec szpitala oznaczają w praktyce jedno: wydłużenie kolejek. Pacjenci na niektóre świadczenia muszą czekać tygodniami, ponieważ lecznica, nie otrzymując należnych środków na czas, boryka się z brakiem funduszy na bieżące zakupy leków czy opłacenie personelu.
Sytuacja jest na tyle poważna, że Szpital Uniwersytecki musi ratować swoją płynność finansową, zaciągając kredyty obrotowe. To generuje dodatkowe koszty i stawia pod znakiem zapytania stabilność funkcjonowania kluczowych oddziałów.
Obecnie Szpital Uniwersytecki wykonuje rocznie świadczenia na poziomie 800 milionów złotych. Jak podkreśla jednak prezes Działoszyński, potencjał placówki oraz kadry medycznej jest znacznie większy i pozwala na realizację usług o wartości nawet miliarda złotych rocznie.