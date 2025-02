Wzmocnienie pod kosz, to kolejny ruch transferowy Orlen Zastalu Zielona Góra. Po graczach obwodowych do zespołu dołącza mierzący ponad dwa metry, 25-letni gracz ze Stanów Zjednoczonych.

Do wznowienia rozgrywek Orlen Basket Ligi pozostał niespełna tydzień. Manewry Zastalu, zgodnie z zapowiedziami, na rynku transferowym mają swój kolejny etap. Trener Vladimir Jovanović sięgnął tym razem po zawodnika pod kosz. To Zachary Simmons, który mierzy 208 cm i nominalnie jest silnym skrzydłowym. W naszej drużynie będzie pełnił prawdopodobnie również rolę środkowego. Jego poprzedni klub to Juventus Utena z litewskiej ekstraklasy gdzie Simmons zagrał w 8 spotkaniach w sezonie 23/24. Co ciekawe amerykanin zaliczył epizod w Jokerze Sambor, poprzednim klubie Veljko Brkicia. Obie strony zawarły umowę do końca obecnego sezonu.