“O wielka mi skrucha” – poseł PiS o dymisji marszałka

Tej decyzji domagali się w pierwszej kolejności przedstawiciele lubuskiego PiS. Samo to, że musieli podjąć się zajmowania stanowiska w tej sprawie uważają za skandaliczne, bo decyzja o dymisji powinna według nich zapaść w trybie natychmiastowym. Kto będzie następcą Marcina Jabłońskiego? – Ktoś z Koalicji. To oczywiste – stwierdził Jerzy Materna.

Sam powinien zrezygnować, ale nie zrezygnował, bo dostał, jak tu mówiąc, nakłonili go po dwóch, trzech tygodniach dopiero przecież. Zniknął nagle i potem się teraz w zeszłym tygodniu po prostu pojawił, że podaje się do dymisji. O wielka skrucha. Pan Jabłoński się poddaje do dymisji. Czy pana zdaniem nastąpi jakaś zmiana? Nie, to jest ich problem. Wpadła deklaracja, że będzie dymisja, w związku z tym, że sesji teraz nie ma, jest dopiero w sierpniu, więc mają czas na to, żeby przygotować i uzgodnić sobie tego koalicjanta. Bo, popatrzmy, powoli się to “coś” (koalicja przyp. red.) sypie

Przypomnijmy, że nowego marszałka poznamy 18. sierpnia podczas sesji sejmiku województwa.