Od 1 marca wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych emerytury i renty wzrosną o 5,5 proc. Tyle bowiem wyniesie tegoroczna waloryzacja. W tym roku świadczenia zostaną podniesione procentowo, a ostateczna wysokość wskaźnika to 105,5 proc.

O szczegółach mówi Agata Muchowska, rzeczniczka ZUS w regionie.

Waloryzacja to zwiększenie wartości pieniężnej świadczenia, żeby utrzymać jego realną wartość na niezmienionym poziomie. ZUS całą procedurę przeprowadzi z urzędu, a to oznacza, że nie trzeba składać żadnego wniosku. Waloryzacji podlegają wszystkie świadczenia emerytalno-rentowe, do których prawo powstanie do końca lutego tego roku. Jeśli z jakiegoś powodu wypłata świadczenia była zawieszona, to waloryzacja świadczenia będzie możliwa dopiero po wznowieniu wypłaty świadczenia.