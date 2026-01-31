Odchodzimy od minimalizmu. Stylistka o trendach modowych w 2026 [WIDEO]

Indywidualizm zamiast ślepego podążania za trendami – to jeden z najważniejszych kierunków w modzie na 2026 rok. Zwraca na to uwagę Magdalena Markowska, osobista stylistka, która na antenie Radia Index mówiła o nadchodzących trendach i rozsądnym podejściu do zakupów.

Jak podkreśla, moda coraz wyraźniej odchodzi od minimalizmu.

Przede wszystkim stawiamy na indywidualizm, na siebie. Odchodzimy od minimalizmu, który już trochę nam się przejadł. Wracają lata osiemdziesiąte – bufiaste rękawy, kokardy, neonowe kolory, duża biżuteria. Wszystko to, co ma być widoczne i podkreślać kobiece kształty.

Stylistka zwraca także uwagę na pułapki zakupowe i popularność tak zwanych viralowych trendów.

Zawsze mówię, żeby patrzeć, czy dana rzecz pasuje do co najmniej trzech–pięciu stylizacji. Czy to jest coś na jeden sezon, czy faktycznie do naszego stylu.

Magdalena Markowska podkreśla, że w modzie – zarówno damskiej, jak i męskiej – coraz trudniej mówić o modowych błędach. Najważniejsze jest poczucie komfortu, autentyczność i świadome wybory, a nie ślepe podążanie za trendami.