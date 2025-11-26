Odejście Protasiewicza? To trudne pytanie…Relaks Madsena poza sezonem[WIDEO]

Udało nam się porozmawiać z Leonem Madsenem podczas gali Falubazu. Uśmiechnięty, opalony i zrelaksowany. To na świeżo po wakacjach na Florydzie z nową dziewczyną. Czy duńczyk w ogóle przejmuje się teraz żużlem?

Tory żużlowe zamarły. Rajderzy raz po raz wrzucają coś na swoje social media. Kluby dziękują sponsorom, a transfery…w zasadzie jest już jasne w jakich składach będzie rywalizować PGE Ekstraliga. Karty rozdane zatem czas na…RELAKS. Leon Madsen korzysta z urlopu na całego i o ściganiu się myśli jedynie sporadycznie nieco uciekając od szumu medialnego. Nie ominęły go jednak newsy o zmianie trenera Stelmetu Falubazu. Co sądzi o odejściu Piotra Protasiewicza i o tym, że z Grzegorzem Walaskiem nie będzie już ścigania, a w zamian za to rozstrzyganie meczowych rozterek w parku maszyn? O tym wszystkim w rozmowie z jednym z liderów żółto-biało-zielonych.