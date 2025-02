W niedzielę Orlen Zastal czeka mecz w Warszawie z Legią. Przygotowania mimo problemów kadrowych trwają. Zielonogórzanie zmierzą się z zespołem, który w tabeli plasuje się w połowie stawki.

Legia ma dwa zwycięstwa więcej od Zastalu i z bilansem 9-8 jest ósma. Zastal jest dwunasty. W przeszłości graczem stołecznego zespołu był Filip Matczak.

Z perspektywy, że miałem swój epizod w Legii, to na pewno miło będzie tam wrócić. Zobaczyć stare twarze, są wspomnienia, ale myślę, że to jak każde inne spotkanie. Będzie należało do tych bardzo ciężkich. Przed nami okienko kadrowe, więc każdy będzie chciał, żeby udać się na ten czas – może też z przerwą – udać się w jak najlepszej atmosferze, a do tego trzeba dać wszystko w meczu przeciwko Legii i zagrać jak najlepsze spotkanie.