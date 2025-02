Zastalowcy w stolicy tanio skóry nie sprzedali. Jednak ze zwycięstwa 85:79 cieszyła się Legia. Cały mecz był bardzo wyrównany i niewiele zabrakło by w osłabieniu pokonać wyżej notowanego rywala.

Orlen Zastal trzykrotnie wychodził na prowadzenie, ale trzy razy była to jedynie przewaga punktu. To było za mało by wywieźć z Warszawy zwycięstwo. O tym, że podopieczni Vladimira Jovanovicia szanowali każde posiadanie może świadczyć jedyne 5 strat jakie popełnili w całym spotkaniu. Cieszy również 15 punktów Michała Sitnika, który spędził na boisku ponad 27 minut i miał 63% z gry. Solidny występ wreszcie zaliczył Filip Matczak na jego koncie też 15 punktów i 71% z gry. Jakże zmieniła się sytuacja od meczu we Włocławku gdy serbski szkoleniowiec musiał decydować kogo nie wpisać do meczowego składu, a teraz zespół jest wybrakowany i tak naprawdę w rotacji jest ośmiu graczy. Ty Nichols, który debiutował przeciwko Anwilowi na Bemowie spędził na ławce zaledwie 26 sekund. Amerykanin zdobył 11 punktów notując 3/12, rozdał 7 asyst. Mimo niekorzystnego rezultatu nie można odmówić zielonogórzanom walki i to w niedogodnych okolicznościach. Orlen Zastal doznał jednak 11 porażki w sezonie. Przed nami teraz trzy tygodnie przerwy od rozgrywek ligowych. Do następnego meczu w klubie będą intensywnie pracować nad odbudową składu i rehabilitacją Wesley’a Harris’a.

Legia Warszawa – Orlen Zastal Zielona Góra 85:79 (23:18, 26:25, 14:18, 22:18)

Legia Warszawa – trener Ivica Skelin

McGusty 19, Pluta 19, Silinš 6, Kolenda 12, Onu 2 – Vucić 4, Radanov 15, Sessoms 4, Grudziński 4, Wilczek, Habiera

Orlen Zastal Zielona Góra – trener Vladimir Jovanović

Nichols 11, Łabinowicz 9, Brkić 8, Kołodziej 12, Matczak 15 – Šaulys 5, Sitnik 15, Woroniecki 3, Żmudzki 1, Pluta