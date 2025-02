Seminarium dotyczyło pozycji, którą nazywam kieszonką. Dla tych, którzy nie wiedzą o co chodzi, to chodzi o to, że jeśli ktoś na kimś usiądzie, powinien przyduszać swojego rywala klatką piersiową z góry. Chciałem pokazać, jak możemy wykorzystać grawitację, aby uzyskać przewagę w tej pozycji. A jeśli masz dobrą pozycję, to prawie na pewno możesz przejść gardę i potem już kontynuować swoją grę