Jeśli chodzi o siedzibę, to przede wszystkim potrzebujemy duży metraż. To jest taki punkt numer jeden w tym, co musimy odhaczyć. To nie może być sala 50-60 metrów kwadratowych czy coś takiego. Ten metraż jest potrzebny, bo raz, że ten ring zabiera dużo miejsca, to dodatkowo musi być przestrzeń do trenowania. Tak jak na chwilę obecną mamy 100 zawodników i zawodniczek i ta liczba cały czas rośnie, bo jeśli chodzi o popularność boksu, to wydaje mi się, że między innymi przez nasze działania i również innych działaczy, ta popularność wzrasta