Pierwszy autonomiczny przystanek w Zielonej Górze już działa. Mieszkańcy zgłaszają poprawki [WIDEO]

Pod koniec kwietnia w mieście pojawił się pierwszy nowoczesny i autonomiczny przystanek autobusowy. Został zaprojektowany i wdrożony przez lokalną firmę Pikun, która specjalizuje się w tworzeniu innowacyjnych rozwiązań dla przestrzeni miejskich.

Nietypowa wiata szybko zwróciła uwagę mieszkańców, którzy mogli zgłaszać uwagi dotyczące jej funkcjonowania. Mówi Filip Kurzyński z firmy Pikun.

Pierwsza informacja od mieszkańców była o zbyt wysoko ustawionym rozkładzie jazdy, już to poprawiliśmy. Na początku nie było też śmietnika, ale go dostawiliśmy. Kluczową zmianą było obniżenie całego przystanku. Dostaliśmy informację, że ławki były za wysoko i nie były wygodne.

Wszystkie poprawki są wprowadzane nocą. Firma chce rozbudować projekt i montować kolejne wiaty w mieście. Mówi Hektor Rudyk z firmy Pikun.

Chcemy rozmawiać z miastem o infrastrukturze przystankowej. MZK też jest bardzo na tak. Chcielibyśmy tych przystanków zamontować jak najwięcej. Zielona Góra jest bardzo rozwiniętym miastem pod kątem autobusów elektrycznych i uważamy, że nasze zielone przystanki idealnie się tu wpasują.

W planach jest także zamontowanie miejskiego monitoringu przy przystanku.