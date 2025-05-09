Piknik Funduszy Europejskich – zagra Grzegorz Hyży

W ten weekend w Zielonej Górze Piknik Funduszy Europejskich. Jedną z wielu atrakcji będzie Teatr Lalek dla dzieci. Z kolei Lubuski Teatr zaprasza także na spektakl dla dorosłych pt. „Kasie”.

To w sobotę, a w niedzielę spektakl dla dzieci pt. „Smok, który mieszka w szafie”. Liczba bezpłatnych miejsc ograniczona. Mówi Robert Czechowski, dyrektor Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze.

Bez funduszy unijnych, bez wsparcia pana marszałka i zarządu województwa, za które bardzo dziękujemy, nie byłoby Teatru Lalek wspaniałego. Przypomnę, walczyliśmy o to 16 lat, byliśmy ostatnim województwem, w którym nie było takiego teatru. Już jest przepiękny budynek. My zrealizowaliśmy dzięki funduszom i dzięki projektowi KPO pięć spektakli, z których jeden dostał bardzo prestiżowe wyróżnienie

To nie wszystko, bo na Placu Teatralnym w Zielonej Górze również koncert polskiej gwiazdy.

Na Placu Teatralnym od godziny 14:00 Piknik Funduszy Europejskich. I tu także jedną z atrakcji tego całego dnia, oprócz wystawy, informacji o wartościach unijnych, o tym, że Unia Europejska to nie tylko bankomat, ale także pewien system charakterystycznych wartości dla państw demokratycznych, nowoczesnych. Wystąpi dla państwa, mam nadzieję, licznie zgromadzonych zielonogórzan, gości, turystów, popularny artysta Grzegorz Hyży

Zaprasza marszałek województwa Lubuskiego Marcin Jabłoński. Ponadto w zielonogórskim Szpitalu Uniwersyteckim bezpłatne badania ginekologiczne oraz cytologiczne. Dni Funduszy Europejskich będą obchodzone w całym województwie. Szczegółowy program imprez TUTAJ.