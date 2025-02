Okres przygotowawczy przepracowany dobrze, apetyty na solidne granie wiosną rozbudzone. Lechia chce być w górnej połówce trzecioligowej tabeli. Mówił o tym w programie Piłkarska Zielona Góra Krzysztof Stacewicz.

Dyrektor klubu pytany był przez nas m.in. o tym, na jakim etapie są prace związane oświetleniem „dołka”. Przypomnijmy, ten projekt Lechia wygrała w budżecie obywatelskim.

Jesień 2025. Wszystko idzie niezbyt rychliwie, ale idzie do przodu. Zakończył się konkurs, pojawili się chętni wykonawcy, miasto podjęło o dołożeniu do tego przedsięwzięcia. Koszty wzrosły. Chcielibyśmy we wrześniu późnym wieczorem zagrać pierwszy, historyczny mecz o punkty.